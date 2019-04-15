«Уотфорд» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита в матче 34-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал». Встреча состоится 15 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 40%. Поставить на успех «Уотфорда» можно с коэффициентом 3.15 (33%). Сделать ставку на ничью можно за 3.70 (27%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, на ТМ 2,5 гола — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. За 2.50 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.75).



«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. У «Уотфорда» 46 очков и 10-я строчка.