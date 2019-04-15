«Леганес» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Реал» Мадрид. Встреча начнётся 15 апреля в 22:00 мск.



Ставка: ТМ 3 мяча за 1.80.



«Реал» отправляется в гости к «Леганесу». Это маленькое мадридское дерби, как мы его представляем и называем.



«Леганес» — команда бойкая, крепкая, с неплохим подбором игроков. А приезд мадридского «Реала» — это всегда событие. Если посмотреть на историю противостояния этих команд, то в Леганесе «Реалу» всегда непросто играть. В этом сезоне команды играли на стадии 1/8 финала Кубка Испании. И «Леганес» дома «Реал» обыграл, правда, до этого мадридцы крупно выиграли дома (3:0).



В прошлом сезоне «Реал» выиграл 3:1, но там голов было забито больше, чем создано моментов. До этого была кубковая победа 1:0.



«Реал» пока без выстроенной игры, с большим количеством проблем. При Зидане «Реал» не пропустил только в первом матче — против «Сельты» (2:0). Зидан должен пересмотреть отношение игроков к делу и постараться убедить игроков, что нужно сыграть всухую. Много «Реал» пропускает: два мяча от «Уэски», столько же от «Валенсии», от «Эйбара» пропустили один, а могли гораздо больше. Мне кажется, для «Реала» важно здесь сыграть на ноль и на результат. Победа позволит держаться рядом с «Атлетико». А на финише можно будет постараться его обойти.



Я думаю, много голов здесь не будет. «Леганес» умеет играть в обороне. «Реалу» надо к этому стремиться. Тотал меньше 3 мячей за 1.80 — мой вариант», — сказал Генич.