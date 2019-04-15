«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».



Ставка: ничья за 3.75.



«Уотфорд» в этом сезоне неожиданно хорош, но мне кажется, свою задачу на этот сезон команда уже решила. Она была связана в первую очередь с кубковыми выступлениями и с тем, чтобы не вылететь из АПЛ.



Я бы поставил на то, что в этом матче будет много жёлтых карточек, и на то, что обе команды забьют. Потому что это всё-таки игра на поле «Уотфорда». И я бы поставил на ничью, потому что «Арсенал», мне кажется, в недавнем матче против «Наполи» много сил отдал, и физических, и эмоциональных.



Прогноз — 1:1, обе забьют, низ и ничья», — сказал Казаков.



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