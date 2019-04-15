ЦСКА – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на финал КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников дал прогноз на второй матч финальной серии КХЛ ЦСКА – «Авангард». Встреча состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 19:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.60.



«Я считаю, что «армейцы» возьмут и второй домашний матч. Даже при хорошей игре вратарей они почувствовали, что могут. Москвичи примерно представляют, где у омского вратаря есть слабые места. Также они представляют, как будут играть «ястребы». Это не совсем чувство чемпионата, здесь уже немного по-другому всё. Это решающие матчи, в которых больше ответственности, всё могут решить нервы.



Хотя могу согласиться, что в первой игре было достаточно моментов у хоккеистов «Авангарда», но уж больно хорошо играл Илья Сорокин, выручал своих. Он сейчас явно на подъёме. И это естественно. Поэтому я думаю, что ЦСКА победит. Вряд ли будет крупная победа, я так не думаю. Хотя и трудно говорить, но вряд ли даже на двоих будет много заброшенных шайб.



Омичи дадут серьёзный бой, станут отпираться, будет такое хорошее сражение. «Ястребы», конечно же, будут ответственнее играть. У них были моменты, а забросить, увы, не получилось, так как выручал Сорокин. Чего нельзя сказать про Бобкова. Да, он тоже хорошо играл, но счёт-то на табло. Он не смог выручить при своей достаточно неплохой игре.



Считается, что омичи могли проиграть всю игру целиком из-за ошибок в первом периоде, когда они уже летели 0:2. Я думаю, что дело не в этом. Сами смотрите: Бобков пропустил три шайбы. Одну, как всегда, в ближнюю, а ещё две – верхом. Он ведь не играет, а как крупный вратарь лишь выбирает правильную позицию. Два броска верхом. И они в принципе были не такие уж и сложные. Там если не полностью, то половину точно закрывали. Так что полностью его не закрывали точно. Не пропустил бы эти три шайбы, и счёт был бы уже 2:2, а на деле сами знаете, как получилось. Я ставлю на победу «армейцев» Москвы в основное время», — сказал Кожевников.