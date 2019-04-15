«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор, специалист по английскому футболу Александр Елагин дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».



Ставка: победа «Уотфорда» с форой (0) за 2.35.



«Обе команды ведут изнуряющую борьбу сразу на двух фронтах. Хозяева поля сражаются за победу ещё и в Кубке Англии, в котором добрались уже до финала. Гости бьются за выход в полуфинал Лиги Европы с итальянским «Наполи».



«Арсенал» подходит к матчу в не самом лучшем настроении. В прошлом туре лондонцы абсолютно справедливо проиграли «Эвертону», мало что создав в нападении. Однако в строй должны вернуться Лукас Торрейра и Сократис Папастатопулос. Поэтому у команды Унаи Эмери ещё есть все шансы на победу и продолжение борьбы за место в первой четвёрке АПЛ.



Тем не менее не думаю, что «Уотфорд» должен проиграть. Эта команда сейчас находится на явном психологическом подъёме. Хозяева поля в красивом стиле вышли в финал Кубка Англии, да и в чемпионате дела идут прекрасно. Поэтому верю, что хозяева окажут достойное сопротивление. Ставлю на победу «Уотфорда» с форой (0)», — сказал Елагин.