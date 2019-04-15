«Уотфорд» — «Арсенал»: ставка Майкла Оуэна на матч АПЛ с коэффициентом 2.50

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 15 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Уотфорда» с нулевой форой за 2.50.



«Финалист Кубка Англии «Уотфорд» выиграл соответствующий матч против «Арсенала» в прошлом сезоне со счётом 2:1, и я думаю, что они дадут Унаи Эмери много пищи для размышлений перед ответной встречей с «Наполи». «Викарэйдж Роуд» поможет своим любимцам.



Лондонцы ни разу не отыграли на ноль в выездных матчах нынешнего сезона АПЛ. Ничья вполне вероятна, но если в этом матче всё же будет победитель, я чувствую, что это будут хозяева. Поставлю на них с нулевой форой», — сказал Оуэн.

«Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз: Эмери прервёт победную серию Хави Грасии «Уотфорд» одержал на своём поле три победы подряд.