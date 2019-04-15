ЦСКА – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на второй матч финала КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Авангард». Счет в серии 1-0 в пользу москвичей.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.65.



«Самым главным событием первого матча следует считать не победу ЦСКА, а комментарий в перерыве Александра Хаванова, который процитировал пункт правил, согласно которому не засчитывается любая шайба, забитая ногой. И никакое движение ноги в правилах не указано. Поэтому когда в следующий раз Анисимов с честными глазами будет разъяснять, что СКА или ЦСКА забили шайбу ногой, и это правильно, потому что не было движения ноги в сторону ворот, просто лишний раз вспомните, что всех относительно порядочных судей руководство КХЛ вымело из лиги, не глядя на их заслуги и качество работы. А остались лишь те, кто способны решить задачу.



Что же касается финальной серии, то лично для меня в ней все предельно понятно. «Гадкому утенку» из Балашихи выиграть Кубок Гагарина не дадут ни при каких условиях, даже если его придется ломать об коленку. Скорее всего, «ястребам» дадут одну победу на родном льду, а вся серия завершится со счетом 4-1 в пятом матче.



Поэтому во второй игре можно смело грузить на ЦСКА. Наверное, машины и квартиры продавать ради этого все-таки не стоит, пока еще жестко вопрос общей победы армейцев не стоит. Поэтому случайная победа «Авангарда» может случиться, если, скажем, Бобкова Фортуна поцелует в лобик. Но в целом тенденция понятно и ее можно экстрактно назвать так: «По совокупности заслуг». За это ЦСКА и вручат совсем скоро Кубок Гагарина.



А второй матч армейцы тоже скорее всего выиграют, и, пожалуй, даже в основное время», — сказал Лебедев.