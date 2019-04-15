«Леганес» — «Реал Мадрид»: прогноз «Чемпионата» на матч 32-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Реал Мадрид». Встреча начнётся 15 апреля в 22:00 мск.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.17.



«1.70 на П2 — это многовато. «Реал» одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании с «Леганесом» с общим счётом 16:5. Кроме того, без гола на чужом поле мадридцы в предыдущий раз остались ещё в ноябре, когда схлопотали 0:3 от «Эйбара». Всего в 15 гостевых встречах у «сливочных» вполне крейсерские 29 мячей.

«Реал» продолжает погоню за идущим вторым «Атлетико» и календарь вполне несложный: никого сильнее «Хетафе» и «Атлетика» из Бильбао (на своём поле) в соперниках не будет. Так что уходить в отпуск «сливочным» рановато — обойти соседей всегда приятно.



Исходим из того, что однохнувший «Реал» не будет испытывать чрезмерных проблем с мотивацией и покажет более-менее неплохой футбол. П2 за 1.70 или П2 с форой "-1" за 2.17 смотрятся здорово. Любители рисковать могут подумать о ставке «П2 + обе забьют» за 3.15. Защита у мадрицев по-прежнему так себе».

«Леганес» — «Реал Мадрид». Прогноз: Зидан сохранит традицию «Реал Мадрид» одержал пять побед в пяти матчах чемпионата Испании с «Леганесом» с общим счётом 16:5.