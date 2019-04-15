ЦСКА — «Авангард»: бонус за верный прогноз на 2-й матч финала Кубка Гагарина

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина—2019 в Москве встретятся ЦСКА и «Авангард». Счёт в серии — 1-0 в пользу «армейцев». Букмекеры в своих прогнозах оценивают шансы москвичей выше: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.62, что соответствует вероятности 58%. Успех «Авангарда» котируется с коэффициентом 4.50, так же оценивают шансы ничейного исхода — вероятность 21%.



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Матч ЦСКА — «Авангард» стартует сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.