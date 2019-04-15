«Леганес» — «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Реал Мадрид». Встреча состоится 15 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Леганеса» с форой (0) за 3.86



Так бывает, когда гранды мирового футбола находятся не в самом лучшем состоянии и переживают стадию перестройки. Именно такая ситуация и происходит с мадридским «Реалом». На «Сантьяго Бернабеу» вернулся Зинедин Зидан, который удачно начал, но очень вскоре потерпел первое поражение за свой второй заход в качестве главного тренера «Королевского клуба».



Мне кажется, что мадридцы, по сути, уже доигрывают сезон. У них не осталось ни Лиги чемпионов, ни Кубка короля. Чемпионство в Ла Лиге тоже давно упущено. Не думаю, что «Реалу» принципиально важна борьба за вторую строчку в турнирной таблице Примеры. Зидану важно выстроить игру и починить те элементы, которые раньше приносили успех, но сейчас сломались.



«Леганес» же не выглядит мальчиком для битья. Эта команда уже обыгрывала в текущем сезоне «Барселону». К тому же в последних матчах «Леганес» выглядит очень бодро, а настрой на мадридский «Реал» есть абсолютно у всех команд Испании. Поэтому предлагаю рискнуть и поставить на победу «Леганеса» с форой (0)».