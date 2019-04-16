«Ювентус» — «Аякс»: котировки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.70, то есть вероятность такого исхода — примерно 56%. Шансы «Аякса» выиграть соответствуют коэффициенту 5.00 (19%). Поставить на ничью можно за 3.90.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт итальянский клуб, можно за 1.35 (69%). Поставить на проход голландцев можно с коэффициентом 3.10 (31%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, на ТМ 2,5 гола — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.75).



В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. На гол Криштиану Роналду голландцы ответили мячом Давида Нереса.



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