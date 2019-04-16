«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: стал известен фаворит матча 1/4 финала ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности примерно 67%. Шансы команды Сульшера выиграть на выезде аналитики оценили коэффициентом 7.00 (14%). На ничью можно сделать ставку за 5.05 (19%).



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт испанский клуб, можно за 1.08 (89%). Поставить на проход манкунианцев можно с коэффициентом 7.5 (11%).



Ставки на тотал больше 2,5 гола принимаются за 1.50, на тотал меньше 2,5 гола — за 2.70. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

По оценке экспертов, самый вероятный счёт встречи — 2:0 в пользу хозяев поля (коэффициент 6.75).

В первом матче в Англии «Барселона» выиграла со счётом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил защитник «МЮ» Люк Шоу.



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