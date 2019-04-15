«Филадельфия Сиксерс»—«Бруклин Нетс»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс», который состоится завтра, 16 апреля.



Ставка: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 21 очка за 1.9.



«Нетс» уже доказали свою силу, а в психологической устойчивости «Бруклина» сомневаться не приходится. Если парни Кенни Аткинсона не посыпались после того, как Джарретт Аллен получил два фола спустя 53 секунды со старта встречи, то их уже Эмбиидом не напугать. Более того, сам Джоэл находится не в оптимальном состоянии, из-за чего камерунец играет меньше, чем хотелось бы фанатам «Филадельфии».



Когда у «Сиксерс» возникают проблемы, то на помощь всегда приходит Батлер, чей тотал больше 21 очка за 1.9 мы обязательно проверим. Понятно, что Джимми не будет в каждой встрече набирать 35+, но за счёт своего атлетизма, опыта, спортивной наглости и лидерских качеств именно 23-й номер «Филадельфии» возьмёт на себя инициативу в трудные минуты, которых ожидается немало».

«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: тащить «Сиксерс» придётся Батлеру Батлер наберёт от 21 очка, «Бруклин» в каждой четверти пробьёт «двадцатку» — в «Большом куше».