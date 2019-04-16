Тигр из Красноярска дал прогноз на выборы в Украине

21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. В него прошли шоумен Владимир Зеленский (он набрал в первом туре 30% голосов избирателей) и действующий глава государства Петр Порошенко (16%).



В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» тигр Бартек дал свой прогноз на итоги выборов.



Тигру предложили две коробки с мясом. На коробках изобразили Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Немного подумав, Бартек выбрал коробку с изображением Зеленского.



В пресс-службе зоопарка отметили, что просят считать предсказание животного шуткой.



«Парк «Роев ручей» настоятельно просит не считать угощение животных вмешательством в украинские выборы», – говорится в заявлении зоопарка.



Ранее фаворита второго тура выборов назвали букмекеры. По их оценкам, больше шансов победить у Владимира Зеленского.