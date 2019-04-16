В России не запретят 18-летним делать ставки на спорт

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в ближайшее время власти не планируют повышать возрастное ограничение для игры на ставках до 21 года.
«Не стоит ограничивать и повышать возраст регистрации на сайтах и в отделениях букмекерских контор до 21 года. Не нужно считать преступлением то, что человек захотел поставить 50-100 рублей на свою любимую команду. Достаточно тех ограничений, которые уже существуют в этой сфере на сегодняшний день», — сказал Свинцов.
Он также отметил, что не нужно уменьшать объёмы рекламы букмекерских компаний на спортивных телеканалах.
«Спортивные телеканалы имеют достаточно специфичную аудиторию. Соответственно туда идёт достаточно ограниченный круг рекламодателей. Телевидение должно быть максимально рыночным, независимым и нацеленным на своего зрителя. Если сегодня аудитория потребляет достаточный объём рекламы букмекерских контор, значит это востребовано на рынке, к тому же это не запрещено законом», — подчеркнул чиновник.
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