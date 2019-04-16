«Ювентус» — «Аякс»: прогноз Анатолия Бышовца на Лигу чемпионов

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аякс».



Ставка: «Ювентус» победит и не пропустит за 2.95.



«Думаю, что здесь победит «Ювентус». Уверен, итальянцы подойдут к матчу рационально. В выходные проиграли СПАЛу, но играли далеко не основным составом – лидерам дали возможность отдохнуть. Это первое, второе – в обороне будет сделано всё, чтобы не пропустить. Обороняться туринцы ещё как умеют. Победа хозяев всухую», — сказал Бышовец.



В первом матче в Амстердаме команды сыграли вничью — 1:1. На гол Криштиану Роналду голландцы ответили точным ударом Давида Нереса.



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