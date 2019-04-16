«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Прогнозы букмекеров говорят о том, что выше в ответной игре шансы хозяев. Поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.40. Это соответствует вероятности 67%. Шансы англичан выиграть на выезде аналитики оценили коэффициентом 7.00 (14%). На ничью можно сделать ставку за 5.05 (19%).



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Матч «Барселона» — «МЮ» начнется 16 апреля в 22:00 мск.