«Ювентус» — «Аякс»: ставка Максима Калиниченко на матч ЛЧ с коэффициентом 3.96

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс».



Ставка: ничья за 3.96.



«Ювентус» вполне достойно проявил себя в Амстердаме и оставил себе отличные шансы на выход в полуфинал. Дома «старая синьора» играет куда смелее в атаке, и наверняка гостям сегодня будет куда тяжелее, чем неделю назад. В субботу «Ювентус» имел все шансы официально оформить чемпионский титул, но уступил 1:2 в гостях СПАЛу и отложил этот вопрос до следующего тура.



«Аякс» в 1/8 финала уже сотворил одну сенсацию, выбив мадридский «Реал» из турнира. Домашний матч тогда для команды Эрика Тен Хага также сложился не лучшим образом, успеха добились голландцы именно в гостях. Результат первого матча обязывает «Аякс» забивать, что он умеет делать великолепно, но вот в обороне у команды есть проблемы.



«Ювентус» получил вполне удовлетворительный счёт в первой встрече и сегодня вряд ли начнёт поединок на высоких скоростях. Скорее «старая синьора» постарается взять мяч под контроль и навязать сопернику свою игру, с чем наверняка будет вынужден согласиться «Аякс».



Гостям нужно забивать, но с первых минут оголять тылы они вряд ли будут, однако потенциал в атаке у «Аякса» однозначно есть, и рано или поздно свой момент он найти сможет, другое дело – сумеет ли при этом остаться сухим», — сказал Максим Калиниченко.

«Ювентус» — «Аякс». Прогноз: отдохнувшие лидеры туринцев покажут мастер-класс «Юве» проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние с ничьей на выезде.