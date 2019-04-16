Букмекеры оценили шансы Кокорина и Мамаева сыграть в РПЛ до конца сезона-2018/19

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся под стражей, идёт судебный процесс. Аналитики БК «Тенниси» оценивают вероятность того, что хотя бы один из футболистов сыграет в весенней части РПЛ сезона-2018/19, коэффициентом 15.00. Это примерно 6,5% вероятности.



Ранее эксперты предложили линию на самое вероятное наказание, а также на сумму компенсации, которую выплатят пострадавшим форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара».



Срок пребывания футболистов под стражей продлили до 25 сентября 2019 года. Игрокам грозит до семи лет лишения свободы. Они находятся в СИЗО с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. Арест молодых людей уже несколько раз продлевали, изначально он был рассчитан до 8 декабря.



Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».