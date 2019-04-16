«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Владислава Радимова на четвертьфинал Лиги чемпионов

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Аякс».



Ставка: победа «Ювентуса» и как минимум 3 гола в матче за 2.53.



«Я, когда ещё смотрел первый матч, думал, что обе команды забьют. Не представляю, как «Аякс» может уйти с поля без гола, и точно так же плохо представляю, что «Аякс» не пропустит. Я думаю, что будет результативная игра с обеих сторон, но в итоге – победа «Ювентуса». Всё-таки у него в составе Криштиану Роналду, а «Ювентус» играет на своём поле. Это не мадридский «Реал», который пребывал в совершенно разобранном состоянии. Поэтому, думаю, и тотал больше, и обе забьют, и победа «Ювентуса» будут в этом матче.



«Аякс» пошумел в этой Лиге чемпионов — и хватит. Это хорошая, симпатичная команда, но в таких историях опыт играет гораздо большую роль. Я буду болеть за «Аякс», но если объективно оценивать, то фаворит, конечно, «Ювентус». У «Аякса» слишком молодая команда, и ей не хватит опыта.



Один мяч «Аякс» точно забьёт, потому что команда с таким атакующим потенциалом просто не может не забить. Проблемы «Аякса» в обороне всё равно существуют, так как «Реал» создавал много моментов, и в том матче могло получиться что угодно. Даже при счёте 0:3 «Реал» забил, и у него появилась надежда, просто «Аякс» вовремя забил четвёртый мяч, а так, уже у него могли возникнуть проблемы.



У «Аякса» может не сыграть в предстоящем матче Френки де Йонг, но амстердамская команда славится именно своей игрой, а игра у «Аякса» поставлена очень хорошо. Парни знают каждый манёвр в игре, хорошо меняют позиции, прессингуют, но у них нет опыта. Думаю, что «Ювентус» победит и в матче будет забито как минимум три мяча», — сказал Радимов.