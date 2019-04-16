«Ювентус» – «Аякс»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» – «Аякс». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.24.



«Туринцы крайне редко допускают недооценку соперника, ожидать от них вальяжности «Реала» точно не стоит. Они пожертвовали минувшим туром (конкуренция — вернее, её отсутствие — в Серии А это позволяет), выпустили даже не полуторный, а резервный состав. И проиграли скромнейшему СПАЛу.



Скудетто пришлось отложить, зато лидеры точно подойдут ко встрече с «Аяксом» отдохнувшими. Сравните такой подход с методом Серхио Рамоса, решившего обнулиться и не играть в Мадриде. П1 за 1.70 и П1 с форой "-1" за 2.24 выглядят здорово. «Юве» проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с ничьей на выезде.



Также стоит подумать про П1 в первом тайме за 2.18. «Ювентус» великолепен на своём поле, а его лидеры имели на подготовку неделю. «Аякс» не может жертвовать чемпионатом из-за силы ПСВ, 13-го числа он близким к оптимальному составом разгромил стоящий навылет «Эксельсиор» (6:2). Не бог весть какая, но всё же нагрузка. Вариант попроще — «хозяева забьют в первом тайме» за вполне нестыдные 1.73.



Главный плюс положения голландцев — пропущенный мяч никак не повлияет на их задачу. Гостям в любом случае нужно забивать — и при 0:0, и при 0:1. Потому ждём от них смелого и активного футбола с обилием подходов и ударов. «Обе забьют» за 1.83 изучить следует.



Но нам больше нравится вариант с верхом на угловые гостей. «Аякс» явно не будет закрываться и станет искать счастье у чужих ворот — при нулевом счёте забивать нужно именно ему. П2 по угловым с форой "+2,5" за 1.81 — вполне любопытное предложение».

«Ювентус» — «Аякс». Прогноз: отдохнувшие лидеры туринцев покажут мастер-класс «Юве» проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние с ничьей на выезде.