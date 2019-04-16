«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Сергея Кривохарченко на 1/4 финала ЛЧ

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Барселоны» и меньше 5 забитых мячей за 1.90.



«Манкунианцы показали, что они умеют обороняться от столь мощной «Барселоны». Один мяч отставания — это не так много, даже если напротив такой серьёзный соперник. Думаю, второй матч по сценарию не будет отличаться от предыдущей встречи. Всё-таки всем понятно, что мяч под свой контроль на домашнем стадионе заберут хозяева поля, а гостям из Манчестера останется обороняться всей командой и уповать на редкие контратаки, из которых они попробуют выжать максимум возможного.



Тем не менее, как и от прошлого поединка данных команд, не жду много голов в этом матче. Манкунианцы чётко выстроят оборону, а каталонцам не так легко будет её взломать. Однако мне не кажется, что команда Сульшера сможет повторить успех противостояния с «ПСЖ». Поэтому ставлю на победу «Барселоны» + тотал меньше 4,5», — сказал Кривохарченко.