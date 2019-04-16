«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Аякс» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: «Ювентус» забьёт не меньше 2 мячей за 1.79.



«Первая игра, прошедшая в Амстердаме, завершилась вничью со счётом 1:1. Голландцы давили на итальянцев, но в итоге не смогли добыть победу. Ни для кого не секрет, что «Аякс» действует в агрессивной и атакующей манере. Голландская молодёжь играет быстро и предпочитает вертикальный футбол унылому перекатыванию мяча и постройке оборонительных редутов.



У «Ювентуса» есть Криштиану Роналду, который снова в прекрасной форме и забил четыре последних гола команды в Лиге чемпионов. К тому же за туринцев говорит и фактор своего поля. Как «старая синьора» забила три мяча в ворота «Атлетико» в предыдущей стадии, вы точно помните. Поэтому жду голов от хозяев и ставлю на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5», — сказал Шнякин.