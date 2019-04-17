«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: котировки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 17 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.35, то есть вероятность такого исхода — примерно 71%. Шансы «Тоттенхэма» выиграть соответствуют коэффициенту 8.75 (13%). Поставить на ничью можно за 5.75 (16%).



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт команда Пепа Гвардиолы, можно за 1.65 (56%). Поставить на проход подопечных Маурисио Почеттино можно с коэффициентом 2.20 (44%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, на ТМ 2,5 гола — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



По оценке экспертов, самый вероятный счёт встречи — победа хозяев поля со счётом 2:0 (коэффициент 6.25).



В первом матче со счётом 1:0 победил «Тоттенхэм», гол на счету Хон Сын Мина.



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