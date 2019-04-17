«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Александра Григоряна на Лигу чемпионов

Экс-главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: точный счёт 3:1 за 8.75.



«У «Тоттенхэма», с одной стороны, очень удобное преимущество — 1:0. То есть устраивает поражение 1:2, 2:3 и так далее. Но здесь есть один нюанс — отсутствие Кейна и невысокая вероятность участия в матче Деле Алли делают выполнение задачи для «Сити» доступным. Да, есть Сонг, есть Моура, нападающий высочайшего уровня, но всё-таки это слишком серьёзные потери для «Тоттенхэма».



Я ожидаю, что мой любимый «Сити» вытащит эту игру и, пожалуй, в этой ситуации, в такой напряжённой и сложной, тоже пойду ва-банк — поставлю на счёт 3:1», — сказал Григорян.



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