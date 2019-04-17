«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Порту» — «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: обе забьют — нет за 2.12, тотал меньше 2,5 мяча за 1.90.



«Здесь, пожалуй, всё ясно. «Ливерпуль» победил 2:0. А если бы не валял дурака во втором тайме, мог бы забить ещё больше. Слабо верится, что даже с возвращением Пепе и Эрреры «Порту» что-то сможет противопоставить «Ливерпулю». Это команды разного класса. «Ливерпуль» к этой встрече подходит с серией из семи побед. Вообще, трудно вспомнить, когда «Ливерпуль» в последний раз проигрывал. Наверное, это было с «Вулверхэмптоном» в кубковой игре. Ну и до этого было поражение от «Сити» 1:2.



Умеет Клопп правильно настраивать свою команду на результат. «Ливерпуль», я думаю, сыграет правильно против португальского клуба. Если вспомнить прошлый год, когда «Ливерпуль» имел преимущество по первой игре 5:0, во второй игре он вышел и отбыл номер (0:0).



Думаю, и сейчас «Ливерпуль», учитывая его график, выйдет с задачей строго сыграть в обороне. «Ливерпуль» знает, как это делать. С «Челси» только что сыграл на ноль. До этого — с «Эвертоном». От «МЮ» в гостях ничего не пропустил. Не знаю, забьёт ли сам «Ливерпуль», но не пропустит. Сыграл бы вариант «обе забьют — нет» за 2,12. Ну и, кроме того, матч вряд ли будет изобиловать моментами. За 1,9 можно сыграть «тотал меньше 2,5 мяча».

«Порту» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп обойдётся без приключений «Порту» выиграл все четыре домашних матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.