«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: «Сити» забьет в обоих таймах за 1.90.



«Одна из самых непредсказуемых пар в ответных матчах, потому что здесь может быть всё что угодно в любую сторону. Конечно, потеря Кейна для «Тоттенхэма» — вопрос ключевой, плюс под вопросом Деле Алли – это тоже футболист важнейший.



Я думаю, что в этом матче лондонцы свой шанс иметь будут в атаке, но, конечно, команда сделает ставку на оборону, чтобы не пропустить. Но, мне кажется, второго такого низового матча не будет. Но за общий тотал больше 2,5 дают мало, поэтому я возьму ставку, что «Сити» забьёт в обоих таймах», — сказал Нобель Арустамян.



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