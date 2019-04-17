«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: гол «Ман Сити» в каждом из таймов за 1.90.



«В первом матче «Тоттенхэм» победил, Сон забил в концовке. Но всё могло пойти иначе, забей на старте игры Агуэро с пенальти. Но он переиграть Льориса не сумел. Но «Сити» дома играет достаточно агрессивно. Много старается забивать в первом тайме. По крайней мере редкий случай, когда «Сити» дома в первом тайме кому-то не забивает.



Здесь надо отыгрываться «Сити», при этом строго играя в обороне. Гол «Тоттенхэма» автоматически обозначает, что «Сити» надо забивать минимум три. Здесь надо найти правильный баланс. Уверен, Гвардиола что-нибудь придумает, чтобы удивить Маурисио Почеттино. Мы знаем, что у «шпор» есть проблемы. Гарри Кейн и Деле Алли получили травмы. Но в последней игре с «Хаддерсфилдом» это никак не сказалось. Есть Лукас Моура, который сделал хет-трик. Но «Сити» команда иного порядка. Правда, не забываем, что это плей-офф, есть свои нюансы.



Я думаю, «Сити» сделает ставку на первый тайм, на быстрый гол, а дальше уже как пойдёт. Если «Тоттенхэм» чуть-чуть подраскроется во втором тайме, то «Сити» может его подловить. Может быть, этого не произойдёт.



Предлагаю сыграть «гол «Ман Сити» в каждом из таймов». Если вдруг «Тоттенхэм» забьёт, то «Сити», хочешь не хочешь, придётся рисковать. Коэффициент — 1.9».

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.