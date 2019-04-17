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«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч ЛЧ с коэффициентом 6.25

«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч ЛЧ с коэффициентом 6.25
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Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит в обоих таймах за 6.25.

«А это самая понятная пара, очевидно, что «Ливерпуль» — фаворит. Уверен, что он должен выигрывать и второй матч и проходить дальше. Я удивлен, что мерсисайдцы дома не забили третий мяч, что-то у них, видимо, пошло не так, но играли они очень легко.

Но «Ливерпуль» в очень хорошей форме, и «Порту», при всем уважении, нечего ловить в этом матче. Поэтому я бы даже взял победу англичан в обоих таймах. Или, если хотите менее рискованно, чистая победа красных», — сказал Нобель Арустамян.

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