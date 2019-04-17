Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Аякса» в Лиге чемпионов

Вчера, 16 апреля, «Аякс» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл «Ювентус» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал турнира.



Букмекеры резко понизили коэффициент на победу голландцев в Лиге чемпионов. Сейчас поставить на клуб из Амстердама можно с коэффициентом 8.00 (вероятность около 11%). После первого четвертьфинального матча на успех «Аякса» можно было сделать ставку за 26.00.



Фаворит турнира, по оценке аналитиков, — «Барселона». Поставить на каталонцев можно за 2.90 (36%). Вчера команда Эрнесто Вальверде разгромила «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0 и оформила путёвку в полуфинал турнира.



Поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 3.70. Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграет в ответном матче четвертьфинала против «Тоттенхэма» (9.00). Шансы «Ливерпуля» букмекеры оценили коэффициентом 4.30. Подопечные Юргена Клоппа сегодня на выезде сыграют с «Порту» (180.00). В первом матче англичане на своём поле победили со счётом 2:0.



Ознакомиться с турнирной сеткой можно здесь.



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