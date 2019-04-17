«Авангард» — ЦСКА: прогноз Кожевникова на 3-й матч финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на 3-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра состоится сегодня, 17 апреля, на арене «Балашиха». Начало — в 19:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.10.



«Ну и что, что в Балашихе играют, борьба будет та же самая. Не так важно, где играют. Вообще впервые в истории финал играется чуть ли не в одном городе. Там всего-то немного за МКАД переехать – и уже дворец. Летать не надо через полстраны, как это было во всех предыдущих финалах. Более того, ни ЦСКА, ни «Авангард» ещё не владели Кубком Гагарина. ЦСКА настроен, игру почувствовал. Я вот думаю, что и в третьем матче «армейцы» сумеют победить, но можно рискнуть и поставить на «ястребов». В этом матче хозяевами будут они, пусть и не дома, не на Востоке, но некоторое время им играть там, пока у них «непонятки» с домашней ареной.



Просто, понимаете, для интриги финала омичам надо минимум одну игру зацепить. И лучше сейчас, а то при 0-3 уже можно ничего и не исправить. А вот когда 1-2 в серии, то это уже минимум пять матчей, очередная игра, снова народ соберётся, придут поболеть. Ведь ЦСКА может победить в серии «красиво» – в пятом матче и дома. Почему нет? А что вратарь Бобков? Ну, опять проблемы. Снова непонятный гол. Все видели. Просто сидит на месте, когда он должен был стоять. По большому счету, он вообще не вратарь. Не для больших дел. Ну кто так играет? Безобразие. Так что я думаю, что победит ЦСКА, с разницей в одну шайбу, но поставить, повторюсь, можно и на омичей. Явно хороший коэффициент дадут, учитывая 0-2 в серии, но борьба будет тоже упрямая.



Омичи всё будут стараться делать для победы, даже могут «затравить» москвичей. При всём этом «армейцы» всё равно способны победить. Они уже слишком перенастроены на эту игру. Вот раньше Кирилл Капризов играл в первом звене. Сейчас перешёл в четвёртое. Сделано это специально. С его-то головой вполне разумное решение, четвёртое звено тоже может забрасывать. Это же понятно, что игру ведёт именно он. Он не просто какой-то там мальчик, которого взяли и перевели из-за того, что он плохо играет. А сделано это было с той целью, чтобы четвёртое звено тоже стало ударным. Ведь у многих соперников обычно четвёртое звено слабое, им отдохнуть надо дать, а тут Никитин как выпустит четвёртое во главе с Капризовым – так всё, сразу сила будет. Я считаю, что это решение абсолютно правильное. Не знаю, кто его принимал, но оно правильное и грамотное.



Полетят вперёд «армейцы». Четвёртое звено у них смотрится. Оно выходит не так много, а только один Капризов как смотрится. Какая-то часть, пусть даже 15-20 секунд, но видно же, что звено играющее. Пусть не забросят, но по крайней мере виден рисунок игры, видно старание. Разумеется, не без участия Капризова.



ЦСКА явно сильнее, а омичам надо усиливать свою игру. На ЦСКА обращать внимания вообще не надо. Необходимо в свою игру играть. А они совершают ошибку – танцуют от москвичей. И почему-то отдали инициативу им. Вот если бы играли в свою игру, как, например, с Уфой, то, может, счёт в серии мог бы быть сейчас 1-1. Так что если они чего-то хотят, то разрыв надо сокращать. Считаю, что во всём виноват Бобков. Играет он хорошо, но не выручает. Это их главная проблема!



«Авангард», похоже, до сих пор не понимает, что началась финальная серия. Они всё ещё танцуют от игры «армейцев». Сами ничего толком не делают. Шансы есть, надо всё бросить, на всё наплевать, сыграть наконец в свою игру. Именно в свою. Всё самим. Сносить всех, пусть будут удаления, надо рисковать. Да, есть нехорошие вещи, но для победы в таких матчах надо что-то делать. Если сделают – будет счёт в серии 1-2. В противном случае Кубок чуть ли не заранее можно уже подарить Москве.



Меня удивляет бездействие омичей. Как говорится, проехал мимо вратаря «армейцев», клюшку за спину, вывернул ему ноги, вывел из строя. Поругался немного. Многие так делают. И именно в финальных играх. Да, удалился, но сразу шанс появляется. В НХЛ в финалах такую борьбу устраивают – мало не покажется никому! Они как звери все там! А у нас что? ЦСКА 40 минут терпит, присматривается, а потом начинает делать дело. Вот так и было во втором матче. Все уже, наверное, овертайм ждали, да?! Но не тут-то было, три шайбы закатили, и привет. 3:0 было за полторы минуты. Зачем в средней зоне за полторы минуты снимать вратаря? Какая-то непонятная психология. Человек растерялся и понял, что игра не удалась. Тут или пан, или пропал, это очевидная безысходность», — сказал Кожевников.