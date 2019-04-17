«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: выход «Манчестер Сити» в полуфинал за 1.67.



«В ответной встрече четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит очень непростая задача. «Горожане» проиграли в первой игре с минимальным преимуществом, но всё ещё полны решимости взять реванш и выйти в полуфинал.



В последнем туре английской Премьер-лиги обе команды выиграли свои матчи достаточно уверенно. Лондонцы разгромили «Хаддерсфилд», а манкунианцы разобрались с «Кристал Пэлас». «Шпорам» в предстоящем матче не сможет помочь основной ударный форвард Гарри Кейн. Команде Пепа Гвардиолы не поможет Александр Зинченко. Тем не менее у «Манчестер Сити» просто потрясающий резерв, ведь у этого клуба есть два полноценных состава.



В домашних матчах текущего сезона «Манчестер Сити» играет просто потрясающе и практически не проигрывает. Маурисио Почеттино, как мне кажется, уже сотворил с «Тоттенхэмом» невозможное, добравшись до столь поздней стадии Лиги чемпионов и навязав «горожанам» борьбу в первой встрече. Однако не думаю, что у гостей есть хоть какие-либо шансы на успех. Поэтому ставлю на проход «Манчестер Сити», — сказал Гусев.