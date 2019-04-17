Букмекеры: шансы Кононова остаться в «Спартаке» резко снизились

Несколько дней назад аналитики практически не сомневались, что Олег Кононов продолжит тренировать «Спартак» в следующем сезоне. Коэффициент на сохранение нынешним наставником красно-белых своего поста составлял скромные 1.15 (вероятность 81%). Поставить на то, что специалист покинет свой пост, можно было за 4.68 (вероятность 19%).



Однако «Спартак» потерпел два поражения подряд в РПЛ и занимает лишь пятую позицию во внутреннем первенстве. Кроме того команда уже вылетела из Кубка России и Лиги Европы.



После упомянутых неудач БК «Тенниси» предлагает коэффициент 1.30 (вероятность 72%) на продолжение Кононовым работы на посту наставника красно-белых в сезоне-2019/20. Поставить на отставку можно с коэффициентом 3.20 (28%).



Таким образом, вероятность сохранения Кононовым должности рулевого на тренерском мостике «Спартака» упала с 81% до 72%.



Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».