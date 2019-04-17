«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Жорди Гратакоса на Лигу чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча пройдет в среду, 17 апреля, на стадионе «Этихад».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.35.



«С нетерпением жду этого матча. «Тоттенхэм» победил неделю назад, но сейчас будет совсем другая игра.



Отыграть «на ноль» против команды Гвардиолы невероятно сложно, поэтому «Тоттенхэму» нужно стараться пробить Эдерсона – в этом случае «Сити» нужно будет забивать три мяча. Проблема в том, что у «шпор» травмы – прежде всего, не сыграет Гарри Кейн. Если «Тоттенхэм» найдет путь к воротам «Сити» без своего лидера, у Гвардиолы могут быть проблемы.



Но надо понимать, что «Манчестер Сити» сейчас в отличной форме, и поражение в первом матче было скорее исключением из правила. Думаю, у «Сити» в этот раз будет другой состав: Де Брейне и Сане, которые вышли на замену лишь в концовке первого матча, теперь сыграют с первых минут. Гвардиола сделает несколько изменений, и «шпорам» придется очень сложно.



Ставлю на победу «Сити» в этом матче. Они сильнее и в лучшей форме. Но кто пройдет дальше – еще вопрос», — сказал Гратакос.