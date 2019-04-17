Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» уличили в денежном споре о футболе

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в ставках на спорт. По данным расследования, с 2015 по 2019 год Скоулз сделал порядка 140 ставок на футбольные матчи.



Согласно правилам ассоциации, лица, работающие в футбольной сфере, не имеют права делать ставки на футбольные матчи. Экс-полузащитник, а ныне тренер должен дать свои объяснения до 26 апреля.



Скоулз работал главным тренером клуба «Олдэм Атлетик» в 2019 году. В марте он покинул свой пост. Кроме того в 2014 году экс-игрок сборной Англии вместе со своими бывшими партнёрами по «МЮ» приобрёл полупрофессиональный клуб «Сэлфорд Сити». Сейчас эта команда выступает в пятом дивизионе чемпионата Англии. 50% её акций продали сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.