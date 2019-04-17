«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек-старший дал прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Матч начнётся сегодня, 17 апреля, в 19:30 мск.



Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 2.15.



«После двух стартовых матчей ЦСКА лидирует в серии – 2-0. Предстоящий матч – единственная возможность для Омска продолжить борьбу в этом противостоянии. Думаю, для «Авангарда» это будет как последний бой, и если он проиграет в третьем матче, то, мне кажется, на этом всё: со счета 0-3 отыграться будет очень сложно. Как минимум одну игру в серии омичи должны выиграть, и это надо сделать во второй встрече.



Второй матч серии получился менее результативным, чем первый. Долго держался счёт 0:0, и только во второй половине третьего периода ЦСКА сумел открыть счет, а уже в самой концовке «армейцы» дважды поразили пустые ворота «Авангарда». При этом победная шайба получилась курьезной. «Авангарду» нужно отойти от обидного поражения и уже в домашнем дворце (где, правда, скорее всего, будет немало болельщиков ЦСКА) сократить отставание в серии.



Ожидаю в предстоящем матче увидеть такую же игру с небольшим количеством шайб, как было во втором матче. «Авангард», играя в достаточно открытый для плей-офф хоккей, не может играть по-другому, но во втором матче он уже меньше позволил «армейцам». Омичам нужно играть чуть больше для своей обороны, но в этом матче они, думаю, будут больше давить на оборону ЦСКА.



В третьем матче я сделаю ставку на «Авангард»; он победит в матче, возможно, в овертайме. «Авангард» сделает всё для того, чтобы добиться победы и сохранить шансы на победу в Кубке Гагарина», — сказал Вуйтек.