«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: букмекеры взвинтили возможный выигрыш

Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты для более выгодных ставок на этот матч для всех клиентов.



Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.32. Это соответствует вероятности 74%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 10.50 (9%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.80 (17%).



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В первом матче победу со счётом 1:0 одержал «Тоттенхэм». Единственный гол забил Хон Сын Мин. Начало встречи — в 22:00 мск.