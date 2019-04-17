Букмекер раздаёт бонусы за верный прогноз на матч «Порту» — «Ливерпуль»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Порту» и «Ливерпуль». Прогнозы букмекерских компаний говорят о том, что шансы команды Юргена Клоппа выше: поставить на гостей можно с коэффициентом 2.12. Это примерно 46% вероятности. На успех «Порту» эксперты предложили коэффициент 3.75 (26%). Сделать ставку на ничейный исход можно с коэффициентом 3.55 (28%).



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Матч «Порту» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 мск. В первой игре со счётом 2:0 победил английский клуб. Отличились Наби Кейта и Роберто Фирмино.