«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Порту» — «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится в среду, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало в 22:00 мск.



Ставка: меньше 3 мячей за 1.95.



«Ответная игра после 0:2 в Ливерпуле для португальской команды. Я думаю, что шансов практически нет у «Порту». «Ливерпуль» и сам понимает, что в значительной степени он все предрешил. Он едет в Португалию с задачей забить гол. В таком случае «Порту» не хватит и трех мячей для того, чтобы пройти дальше.



Думаю, «Ливерпуль» не будет играть в Порту первым номером. Скорее всего, он выжидательную манеру выберет. Посмотрит он на то, что способны предложить португальцы в атаке. Думаю, они не очень многое смогут предложить. Мне не кажется, что в этом матче будет много забитых мячей. Предлагаю ставку на тотал меньше 2,5 мяча с коэффициентом 1,95», — сказал Андронов.