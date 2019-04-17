«Порту» – «Ливерпуль»: прогноз Жорди Гратакоса на 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт в среду, 17 апреля, на стадионе «Драгау».



Ставка: ничья за 3.55.



«Забить в ворота нынешнего «Ливерпуля» три гола невероятно тяжело. Команда Юргена Клоппа уже давно впечатляет в атаке, но в последнее время очень надежно играет и в обороне. Не думаю, что у «Порту» получится отыграть те два мяча, которые португальцы пропустили на «Энфилде» неделю назад.



Тем не менее «Порту» играет дома, ему нечего терять. Португальцы будут играть агрессивно и попытаются достойно противостоять более талантливому сопернику. Много шансов забить, впрочем, не будет.



В этой игре ставлю на ничью. «Ливерпуль» должен спокойно довести дело до конца», — сказал Гратакос.



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