«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Порту» — «Ливерпуль». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: гол «Ливерпуля» в первом тайме за 2.00.



«Ливерпулю» после сухой победы в Англии достаточно забить один гол, и тогда португальцам для прохода потребуется четыре мяча. «Порту», конечно, неплох, но отгрузить мерсисайдцам четвёрку сможет разве что в случае удаления игрока гостей в первом тайме, да и то вряд ли.



Поэтому исходим из того, что Юрген Клопп выставит полуторный состав и оставит нескольких ключевых игроков на скамейке. Если что-то пойдёт не так, они появятся на поле во втором тайме. 14 апреля красные провели непростой матч с «Челси» (2:0), двое суток на перелёт в Португалию и восстановление — это совсем мало.



21 апреля «Ливерпулю» играть на выезде с «Кардиффом», который имеет 28 очков и 20 из них набрал на своём поле. Валлийцы не потеряли надежды на спасение и выйдут умирать, так что лёгкой прогулки у фаворита точно не будет. На таком фоне хотя бы частичная ротация во встрече с «Порту» кажется неизбежностью.



Строго говоря, англичанам нужно забить как можно быстрее, а затем включить режим экономии энергии, подсушить игру и спокойно выйти в следующий раунд. Если «Порту» не успокоится даже при 0:1 и пойдёт вперёд большими силами — непременно нарвётся на контратаку. В связи с этим интересно смотрится гол «Ливерпуля» в первом тайме за 2.00.



Встречу рассудит Данни Маккели из Нидерландов, у которого 16 «горчичников» за пять матчей сезона. ТМ 4,5 ЖК за 1.95 смотрится нормально, особых предпосылок для грубой игры нет. У «драконов» в среднем 2,11 предупреждения за встречу, у «Ливерпуля» — 1,89».

«Порту» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп обойдётся без приключений «Порту» выиграл все четыре домашних матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.