«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча состоится сегодня, 17 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Сити» при голе Стерлинга за 2.85.



«Сити» вернулся на вершину таблицы Премьер-лиги (хотя и ненадолго) с отличным выступлением на «Селхест Парк» в воскресенье, когда Рахим Стерлинг снова показал, что он жизненно важный винтик для этой машины.



«Шпоры» смогли дать отдохнуть ряду ключевых игроков в матче против «Хаддерсфилда» и готовы к бою. Я ожидаю увидеть моменты с обеих сторон. У «Сити» впереди важнейшая неделя, которая может определить исход сезона. Мой прогноз — победа «Сити» при голе Стерлинга», — сказал Оуэн.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане В четырёх домашних матчах Лиги чемпионов «горожане» забили 16 голов.