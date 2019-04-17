«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту.



Ставка: как минимум 3 мяча в матче и обе забьют за 2.10.



«Ливерпуль» имеет солидное преимущество перед ответной встречей. «Порту» всё-таки не является ровней для претендента на чемпионство в АПЛ. Разница между ними ощутимая, я бы даже сказал, между ними пропасть.



Шансов на то, что будет борьба, почти нет. «Порту» надо идти вперёд. У «Ливерпуля» будет много свободных зон для проведения контратак. А это стихия Салаха, Мане и Фирмино. Они будут иметь немало моментов и что-то обязательно реализуют, один-два гола от «Ливерпуля» точно стоит ждать.



Но, думаю, и «Порту» на своём поле будет мотивирован. Болельщики создадут невероятную атмосферу. Плохо сыграть нельзя в такой обстановке.



Жду более результативной игры, чем в Ливерпуле. Поставлю на обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.