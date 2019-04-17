Ничья «Барселоны» в матче с «Уэской» лишила клиента букмекера 2,85 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 2 857 100 рублей на победу «Барселоны» над «Уэской» в 32-м туре испанской Примеры. Коэффициент на победу каталонцев составлял 2.40.



В итоге команды не смогли забить голов. Команда Эрнесто Вальверде владела мячом 75% игрового времени, нанесла 10 ударов по воротам, но так и не смогла поразить ворота соперника. «Уэска» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.



Возможно, «Барселоне» не хватило капитана команды Лионеля Месси, который не попал в заявку на этот матч из-за небольшой травмы. К тому же каталонцы явно берегли силы перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



Таким образом, ставка игрока оказалась неудачной. Он потерял почти 3 миллиона рублей.