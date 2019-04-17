«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на Лигу чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: второй тайм будет результативнее первого за 1.89.



«Ответный матч на «Этихаде» после того, что случилось на новеньком стадионе «Тоттенхэма», конечно, будет смотреть гораздо интереснее. Там была абсолютно стратегическая игра. Гвардиола, я бы не побоялся этого слова, выставил трусливый состав, а «Тоттенхэм» играл тем, кем мог.



Сейчас команда осталась без Гарри Кейна, поэтому комбинировать игру в атаке Маурисио Почеттино будет сложно. Я вижу «Сити» фаворитом в этой паре, думаю, что «Манчестер» пройдет дальше, вот только придется довольно серьезно попотеть.



Я думаю, что в этой игре нам стоит ожидать голов во втором тайме. На первый тайм у «Тоттенхэма» явно хватит сил. Но у «Сити» настолько велик запас прочности, они настолько быстры, хороши и веселы прямо сейчас, посмотрите, что они сделали с «Кристал Пэлас» именно во втором тайме, что второй тайм станет результативнее. Первый тайм «Тоттенхэм» продержится, а во втором одна какая-нибудь досадная помарка все решит. 1:0 – это не тот счет, который стоит охранять «Тоттенхэму». С другой стороны, приехать и играть на «Этихаде» от атаки – это смерти подобно. Прессинговать высоко «Сити»? Нет!



Я думаю, что первый тайм по нулям отгоняют или будет минимальное преимущество одной из команд, а во втором тайме они разойдутся. Поэтому тотал второго тайма больше чем первого в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», — сказал Казанский.

