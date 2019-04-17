«Порту» – «Ливерпуль»: прогноз Евгения Ловчева на 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Порту» – «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.50.



«Ставлю на ничью только из-за фактора поля. Дома «Порту» играет значительно лучше, атакует, создаёт моменты. «Ливерпулю» же будет комфортно играть на контратаках. Команду Клоппа устраивает ничья.



Думаю, «Ливерпуль» сыграет достаточно прагматично. Главное – забить гол, который поставит точку в этом противостоянии. Ну а «Порту» на своём поле всегда на забитый мяч наиграть может».



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