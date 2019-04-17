«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Встреча начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: выход «Манчестер Сити» в полуфинал за 1.65.



«Я сомневаюсь, что «Тоттенхэм» после домашней победы (1:0) может чувствовать себя спокойно перед ответной встречей. Думаю, «Манчестер Сити» – явный фаворит, и он даст достойный ответ. «Манчестер Сити» пройдёт в следующий раунд.



Ожидаю увидеть результативную игру, голы должны быть с обеих сторон, но, думаю, «Манчестер Сити» сыграет на максимуме возможностей и выполнит свою задачу. Он и первую игру не должен был проигрывать, но «Тоттенхэм» смог добиться положительного результата. В той игре Хосеп Гвардиола не выпустил в стартовом составе ни Лероя Сане, ни Кевина Де Брёйне, а сейчас уже «Манчестер Сити» даст бой.



«Тоттенхэм» будет играть в свою игру, так как он всегда диктует свои условия, во всяком случае, пытается. А вот как будет защищаться, не знаю. Не поможет «Тоттенхэму» основной нападающий Гарри Кейн, и это осложнит задачу команде из Лондона.



Я уверен, что «Манчестер Сити» пройдёт в полуфинал; более того, я думаю, что и в финале мы увидим команду из Манчестера», — сказал Непомнящий.