«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на 1/4 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Наполи» — «Арсенал».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.35.



«В первой игре команда Анчелотти смотрелась очень неуверенно для статуса, для опыта, для этого тренера. И я попробую поставить на то, что «Наполи» выиграет всухую в ответном матче. Опять же со счётом 2:0, который в рамках этого прогноза на неделю в еврокубках произнесу.



Думаю, «Наполи» быстро откроет счёт, потом будет играть очень аккуратно, сдерживая «Арсенал», и в конце матча, когда «канониры» раскроются, поймают их на контратаке. Мне такой сценарий игры видится наиболее вероятным. 2:0, низ, англичане не забьют», — сказал Казаков.