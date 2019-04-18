«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1) за 1.75.



«В первом матче англичане выиграли 2:0. Но, я думаю, в этой паре ещё ничего не решено. Если соберётся, «Наполи» способен большие неприятности доставить «Арсеналу». Тем более мы знаем, что «Арсенал» часто эти неприятности сам себе создаёт на ровном месте.



Но всё-таки, думаю, задела лондонцам должно хватить. Здесь очень важно расставить акценты — за чем «Арсенал» едет. Если он намеревается оборонять перевес и больше ничего не делать, то ничего хорошего его не ждёт. Я всё-таки думаю, что он будет пытаться забить. Вполне возможно, у него это получится.



Предполагаю, лучше всего поставить на «Арсенал» с форой (+1) и коэффициентом 1.75. Мне кажется, это очень хороший и перспективный вариант», — сказал Андронов.



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