«Айнтрахт» — «Бенфика»: прогноз Александра Шмурнова на Лигу Европы

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на овтетный матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Бенфика». Встреча начнётся 18 апреля в 22:00 мск.



Ставка: будет забито как минимум 4 мяча за 2.17.



«Невероятная результативность первой игры доказала, что команды подошли к четвертьфиналу с отличным настроем. «Бенфика» представила миру восходящую суперзвезду – Феликса, однако «Айнтрахт» был временами по-немецки точен и настойчив. Не берусь предсказать исход противостояния, но, полагаю, при том раскладе, который образовался после победы португальцев со счётом 4:2, закрытый футбол практически исключён. «Айнтрахту» нужно забивать два мяча, при этом не обязательно стараться не пропустить, как это бывает при минимальных счетах первых встреч. Поэтому играю верх. Забавно будет, если моя ставка на низ в первом матче продолжится неудачной ставкой на верх в ответной игре. Но всё-таки надеюсь на этот раз выиграть», — сказал Шмурнов.